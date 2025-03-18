Vahdettin’in Torununun Evindeki Hırsızlık Olayı

İSTANBUL’DA HIRSIZLIK OLAYI

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Poligon Mahallesi, Sarıyer caddesi üzerinde yer alan lüks bir sitede 15 Mart 2025 tarihinde Mesuda Evliyazade, polise başvurarak evine hırsızlık yapıldığını bildirdi.

BÜYÜK DEĞERDE MÜCEVHER HIRSIZLIĞI

Mesuda Evliyazade, ifadesinde evinden toplam değeri 11 milyon 650 bin lira olan mücevherlerin çalındığını belirtmiş ve çalınanlar arasında Ulviye Sultan’dan miras kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin kendisinin sahibi olduğunu ve bu bileziğin fiyatının tek başına 6 milyon lira olduğunu aktarmıştır. Mesuda Evliyazade, hırsızlığın, 4 Şubat 2025 tarihinde işe aldığı yatılı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiği bilgisini vermiştir.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olay sonrası başlattığı incelemede, evdeki güvenlik kameralarını gözden geçirdi. Bu inceleme sonucunda, hizmetçi T.Ç.’nin her hafta izne çıkarken evden topladıklarını poşetlere koyarak ayrıldığını ortaya çıkardı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bu bilgiler doğrultusunda T.Ç.’yi Esenyurt’ta gözaltına aldı. T.Ç.’nin evinde yapılan aramada ise çalınan 79 parça eşya, çanta ve elbise gibi malzemeler ele geçirildi.