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Vahide, Aysel Tarafından Köşeye Sıkıştırıldı

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VAHİDE’NİN SIKINTILI ANLARI

Heyecan dolu tanıtımda Aysel, Vahide’nin doğmamış kızı için yazdığı defteri bulunca Vahide’yi zor durumda bıraktı. Yıllar önce hamile kaldığını ablası Aysel’e anlatan Vahide’nin, “Hasan” adını vermesi “Hasan’la Vahide’nin bir kızı mı var?” sorusunu ortaya çıkardı. Gerçeği yıllarca gizli tutan Vahide, gözyaşlarına hakim olamadı. Şimdi bu zor durumda ne yapacağı merak ediliyor.

HASAN’DAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Vahide’nin yaşadığı bu derin sıkıntının yanı sıra, Hasan’ın da büyük bir itirafta bulunduğu bildiriliyor. Olayların gelişimiyle birlikte, tüm sırların gün yüzüne çıkması bekleniyor. Vahide’nin geleceği ve Hasan’ın açıklamalarının ardındaki gerçekler ortaya çıkma aşamasında. Bu durum, izleyiciler için heyecan dolu anlar yaşatacak gibi görünüyor.

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