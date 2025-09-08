Haberler

Vahit Bingöl’ün Ablası Vefat Etti

VEFAT HABERİ

İş dünyasının tanınmış isimlerinden Vahit Bingöl ve TRT Erzurum Radyosu’nun prodüktörlerinden İsmail Bingöl’ün ablası Halime Kılınç hayatını kaybetti. Merhume için düzenlenen cenaze töreni, öğle namazı sonrası Palandöken Hacı Ahmet Baba Camii’nde gerçekleştirildi. Cenaze, dualar ve gözyaşları eşliğinde Yeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Cenaze namazına, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlu, Sağlıkta Haksen Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, TRT çalışanları, Bingöl ve Kılınç ailelerinin üyeleri, akademisyenler, iş insanları ve pek çok vatandaş katıldı.

