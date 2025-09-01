“Vahşeti Durdurmamanın İzahı Yoktur”

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ İLE KÜRESEL ADALET ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in küresel adaleti temsil eden bir platforma dönüşmesi gerektiğini vurguladı ve Filistin halkının yıllardır yaşadığı zulmün sona ermesi için sorumluluk çağrısı yaptı. Ayrıca, Suriye konusunda Türkiye’nin net duruşunu şu sözlerle ifade etti: “Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Tehditlere karşı duracağız.” Yeni bir dönem için umut verdiğini belirterek, bölgesel barış ve istikrar için destek sözü verdi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE İKLİM KONFERANSI

Erdoğan, enerji güvenliği, bağlantısallık ve sürdürülebilir kalkınmanın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin 2025 BM İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapma çalışmaları da devam ediyor. Teşkilatın enerji güvenliğini artırma projeleri açısından önemli bir platform olduğunun altını çizen Erdoğan, bu alanlardaki gelişmelerin küresel istikrar, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme için hayati önemde olduğunu belirtti. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile işbirliklerini güçlendirmeyi temenni etti.

DIYALOGLA ÇÖZÜM VURGUSU

Türkiye’nin vizyonunun, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temeli üzerine inşa edildiğini söyleyen Erdoğan, sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesi gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, “İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle, uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.