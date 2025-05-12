“Vakanüvis Lütfi Efendizade Lütfi Bükülmez’in Günlüğü” tanıtıldı

KITAP TANITIMI YAPILDI

“Vakanüvis Lütfi Efendizade Lütfi Bükülmez’in Doğu Cephesi Günlüğü ve Filistin Hatıraları” kitabı, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Yeditepe Yayınevinin okuyucularla buluşturduğu eserin yayına hazırlığı, Mümin Yıldıztaş ve Mehmet Berke Merter tarafından üstlenildi. Tanıtım toplantısına akademisyenler, öğrenciler, tarih meraklıları ve davetliler katıldı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, tarihçilerin uzun süre kullanmadığı ve araştırmacıların yayınlamadığı 1916 yılına ait günlüklerin 109 yıl sonra tekrar gün yüzüne çıktığını ifade etti. Ayrıca, Lütfi Bükülmez’in Osmanlı vakanüvisi Ahmet Lütfi Efendi’nin torunu olması ve bu kitabın tarihi olayları cephede yaşanan olaylarla gün gün aktarabilme özelliğine dikkat çekti.

GÜNLÜKLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Afyoncu, kitapta yer alan hatıraların savaş zamanlarındaki zorlukların aktarımına odaklandığını belirtti. “Lojistik, askerin intikali kolay değil, salgın hastalıklar var. Bu tür şeyler günlüklerde anlatılır ve Lütfi Bükülmez’in günlüğü de bu açıdan önemli” görüşünü paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş lojistiğindeki üstün başarısına da değinen Afyoncu, “Lojistik son derece önemlidir. Lojistiği yapamazsanız savaşı sürdüremezsiniz. Türkiye özellikle Körfez Savaşı’ndan sonra kendi ordusunun lojistik ikmalini çok güzel yaptı” dedi.

FİLİSTİN CEPHESİ’NE YENİ BAKIŞ

Tarihçi yazar Mümin Yıldıztaş, daha önce yayınladıkları bir kitapta Merter semtinin kurucusu Ahmet Muhtar Merter’in ailesine dair bilgiler aktardıklarını belirtti. Bu ikinci kitabın Lütfi Bükülmez’i de ele aldığını söyleyen Yıldıztaş, hatıraların Filistin cephesine dair önemli bilgiler sunduğunu belirtti. Ayrıca, Osmanlı’nın Filistin’de neden direnmeye çalıştığını daha iyi anladığımızı vurguladı. “Eğer Filistin’i bugünden bakarak anlamak istiyorsak, Osmanlı’nın Filistin’de neden kalmak istediğini çok daha iyi anlarız” dedi.

GÖRSELLER VE AİLE HİKÂYESİ

Yıldıztaş, kitabın içinde günlüklerin yanı sıra çeşitli bilgi ve fotoğrafların yer aldığını ifade etti. “Lütfi Bükülmez, Filistin cephesinde fotoğraf çekmiş ve birçok askeri ortam karesinin günümüze ulaşmasını sağlamış bir şahsiyet. Bu fotoğrafların hemen hemen hiçbiri daha önce yayınlanmamıştı” diye konuştu.

GÜNLÜKLERDEKİ SANSÜRSÜZ GERÇEKLER

Mehmet Berke Merter ise aile tarihini merak ettiğini ve yaptığı araştırmalar neticesinde müzik bir destekle çalışmaya başladıklarını aktardı. Babaanne kızı vasıtasıyla Lütfi Bükülmez’in savaş hatıralarına ulaşarak, kitaplaştırdıklarını belirtti. “Okuyucu, hem bir ailenin serüvenini hem de savaşın zorluklarını sansürsüz şekilde görecek” ifadesini kullandı.

HATIRATLAR TARİHİ BİR KAYNAK

Araştırmacı Muzaffer Albayrak, Yeditepe Yayınevi’nde eserin editörlüğünü üstlendiğini kaydederek, “Bu günlükler ve hatıratlar, tarih kaynaklarından biridir” açıklamasında bulundu. Albayrak, “Ahmet Lütfi Bey, hem Doğu hem de Filistin Cephesi’nde önemli bilgiler sunan bir kaynak oluşturuyor” değerlendirmesini yaptı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Muzaffer Albayrak, Mümin Yıldıztaş ve Mehmet Berke Merter, kitabın içerdiği belge, hatırat ve görsellerle ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Kitap, Lütfi Bükülmez’in günlük ve hatıraları ile savaşın cephe gerisindeki etkilerini anlatıyor. Doğu Cephesi’nde günlük olarak kaydedilen notlar ve 1936 yılında tefrika edilen Filistin hatıraları bir araya getirilerek okuyuculara sunuluyor.