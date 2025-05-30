Vakfıkebir’de Tohumlama Projesi İmza Töreni

IMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde Suni Tohumlama Projesi için bir imza töreni gerçekleştirildi. Tören, Vakfıkebir Belediyesi Başkanı Fuat Koçal’ın makamında yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “üretimin ve üreticinin yüzyılı” sloganıyla hareket ettiklerini ifade etti. Gürçay, Hayvancılık Genel Müdürlüğü olarak 81 ili en az 2-3 kez ziyaret ettiklerini belirterek, “Amacımız üreticiyi ve çiftçiyi bilinçlendirmek.” dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gürçay, 2024’te Bakan Yumaklı’nın belirlediği yol haritasına uygun çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, “Yol kontrolü, hastalıklarla mücadele, verimli hayvancılık ve yeni destekleme modelimizi hayata geçirdik.” şeklinde konuştu. Trabzon’da ‘küçük aile işletmeleri’ olarak tanımladıkları birçok ailenin 20 baş ve altındaki hayvancılıkla uğraştığına dikkat çeken Gürçay, “Trabzon’da tam buna uygun. Aile işletmelerini daha kazançlı ve daha verimli hale getirmenin çözüm yolları için mücadele ediyoruz.” diye ekledi.

GELECEK İÇİN YATIRIM

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, bakanlığın üretimle ilgili projelere destek verdiğini ve geleceğe yapılan en büyük yatırımın gıda olduğunu vurguladı. Vakfıkebir Belediye Başkanı Koçal da tarım ve hayvancılığı ileriye taşıyacak projeye imza atacakları için mutluluk duyduklarını ifade etti. Törenin sonunda Kaplan ve Koçal arasında Suni Tohumlama Projesi’nin protokolü imzalandı.