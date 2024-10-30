Vakıf Katılım Bankası 2024 Memur Alım Şartları

BANKA MEMURU ALIMLARI AÇIKLANDI

Banka tarafından duyurulan ilana göre, banka memuru alımları şu kadrolarda gerçekleştirilecek: “Tüketici Finansman Paz. Yönetmeni/Yönetmen Yardımcısı, Bireysel Kart Pazarlama Yönetmen Yrd./Uzmanı, Yatırım Hizmetleri Pazarlama Yönetmeni”. Peki, Vakıf Katılım memur alım şartları neler? Başvuru işlemleri nasıl yapılabilir? Vakıf Katılım Bankası, bankasına katılarak istihdam sağlamak isteyen adaylardan bazı başvuru şartları talep ediyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, genel olarak üniversitelerin finans, işletme, iktisat, mühendislik gibi ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Bazı pozisyonlar için en az ön lisans diploması, yönetim pozisyonları için ise lisans ve üzeri eğitim seviyesi talep ediliyor. Erkek adaylar için askerlik hizmetinin tamamlanmış olması veya en az iki yıl tecil ettirilmiş olması şartı bulunuyor. Ayrıca, güçlü iletişim becerilerine sahip olmak ve müşteri odaklı bir yaklaşım sergilemek de bekleniyor.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Daha spesifik pozisyonlar için özel başvuru şartları da mevcut. Adayların uluslararası ilişkiler veya dış işlemler gibi alanlarda İngilizce ya da diğer yabancı dillerde yeterlilik göstermesi gerekiyor. Yazılım geliştirme veya bilişim kadroları için ise SQL, veri tabanı yönetimi ve çeşitli yazılım dilleri hakkında bilgi sahibi olunması şartı aranmaktadır. İkamet şartı da başvuru gereksinimlerinden biri olarak belirtiliyor.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE DETAYLAR

Banka Memuru alımları için başvuru işlemlerinin sadece online olarak yapılması gerektiği bildirildi. İlgilenen adaylar, ilan detaylarına ve başvuru süreci ile ilgili bilgilere ulaşabilmek için aşağıda belirtilen bağlantıya tıklayarak gerekli bilgileri edinebilir. Vakıf Katılım Bankası İş İlanları.