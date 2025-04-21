Vakıf Üniversiteleri Kayıt Ücretlerini Aşırı Artırdı

ENFLASYON ÜZERİNDEN ZAM YAPILMASINA KARŞI DAVALAR

Vakıf üniversitelerinin uyguladığı kayıt yenileme ücretlerindeki enflasyon rakamları üzerindeki artışlara karşı son iki yılda yüzlerce öğrenci dava açtı. Bu davalardan birinde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18’inci Hukuk Dairesi, talep edilen yüzde 100’ü aşan zamlı kayıt yenileme ücreti yerine yüzde 67,20 enflasyon oranında bir artış yapılması gerektiğine dair yerel mahkemenin kararını onayladı ve istinaf başvurusunu reddetti.

ÜNİVERSİTE HAKSIZ BULUNDU

İstanbul’da bir öğrencinin vakıf üniversitesinin ücretlerine uyguladığı yüksek zam oranının iptali için Bakırköy 5’inci Tüketici Mahkemesi’nde açtığı davada, üniversite haksız bulundu. Mahkeme, enflasyonun etkisini dikkate alarak yüzde 67,20 oranında zam yapılmasını hüküm altına aldı. İlgili dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını doğru buldu ve üniversitenin itirazını kabul etmedi.

SON SÖZ YARGITAY’IN

Öğrencinin avukatı Murat Bostan, “Vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme ücretlerine uyguladıkları fahiş zamlara karşı yürüttüğümüz hukuki süreçte iki yılda farklı özel üniversitelere karşı yüzlerce öğrenci davası açılmış durumda. Tıp fakültesinde okuyan bazı öğrenciler için yıllık 1 milyon 250 bin gibi ücret talep eden üniversiteler var. Antalya’da da pek çok öğrencinin dava dosyası istinaf mahkemesinde sürüyor. Tüketici mahkemelerinde bazı hakimler ‘ret’ kararı verirken, diğerleri enflasyon oranını aşan zamlara itirazlarımızı haklı bulup davaları kabul etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nden esasa ilişkin bir karar geldi. Ancak bu karar kesin değil ve son söz Yargıtay’a ait” diye belirtti.

HUKUKİ DAYANAĞI BİLDİRİLDİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5’inci maddesinde ‘haksız şart’ konusunun ele alındığını belirten avukat Bostan, “İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, ilk kayıt esnasında tüketici konumundaki öğrenciye, kayıt yenileme döneminde uygulanacak zam oranının TÜFE’nin üzerinde olamayacağını belirtti. Ayrıca, öğrencinin anayasal eğitim hakkının kısıtlanma ihtimali nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de aykırı olduğunu vurguladı. Vakıf üniversitelerine en fazla güncel TÜFE’nin 12 aylık ortalaması ile zam yapmaları gerektiği, bu oranın üzerinde kalan tutarlar için öğrencinin borçlu olmaması gerektiğini bildirdi. Yargıtay’dan gelecek kararı bekledikleri için vakıf üniversiteleri hala yüksek zamlara devam ediyor” şeklinde konuştu.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ

Öğrencilerin kayıt yenileme öncesinde yüksek fiyatlardan mağdur olmaması için gerekli hukuki süreci anlatan Bostan, “Vakıf üniversitelerinde okuyan ve kayıt yenileme döneminde fahiş zamlarla karşılaşan öğrencilerin, tüketici mahkemelerinden ihtiyati tedbir talep ederek, ücretin ödenmesinden önce karar almaları mümkündür. Bu durum, daha sonra iade süreci ile uğraşmak yerine, baştan enflasyona uygun şekilde kayıtlarını yenilemelerine olanak tanır” diye ekledi.