VakıfBank, 14. Şampiyonluğuna Ulaştı

VAKIFBANK ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ULAŞTI

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana’yı 3-0 ile geçerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, ligdeki başarılı dönemini sürdürdü. Fenerbahçe’yi serinin üç maçında da 3-1 yenerek sarı-siyahlı ekip, Sultanlar Ligi’nde 3 yıl aradan sonra yeniden zirveye çıkmayı başardı. İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti’nin yönetimindeki VakıfBank, son 13 sezon içerisinde 8. şampiyonluğunu elde etti.

KULÜBÜN TARİHİ DETAYLARI

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nde toplamda 14. kez şampiyonluk ipini geride bıraktı. 1986 yılında Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla kurulan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank ile birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011’de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi. 1991-1992, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında şampiyonluk yaşayarak önemli başarılara imza atan VakıfBank, birleşimin ardından 2003-2004 ve 2004-2005’te de kupayı kazanmayı başardı. 1992-1993 sezonunda Güneş Sigorta ise ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

ŞAMPİYONLUK KOLEKSİYONU

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsleyerek tarihindeki başarılarına bir yenisini ekledi. Sarı-siyahlı takım, son üç yılda gerçekleştirilen bu başarıyla 14. şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonlar Vodafone Sultanlar Ligi’nde geride kalan 41 sezonun şampiyonları ise merakla bekleniyor.