Vakıfbank 2024’te 4 Trilyon Lira Aştı

VakıfBank Genel Müdürü tarihî başarıyı duyurdu

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2024 yılı itibarıyla önemli bir başarıya ulaştıklarını vurgulayarak, bankanın aktif büyüklüğünün yüzde 44 artarak 4 trilyon liranın üzerine çıktığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesaplarının görüşmeleri yapıldı. Üstünsalih, burada yaptığı konuşmada, 2021’den bu yana dünya siyasetini ve ekonomisini etkileyen önemli gelişmelere tanıklık ettiklerini anımsattı ve “Bu küresel gelişmeler ülkemizde de ekonomik ve sosyolojik olarak etkilerini gösterdi.” şeklinde belirtti.

Müşteri ihtiyaçlarına odaklanma

Üstünsalih, hem uluslararası hem de yerel düzeyde yaşanan hızlı değişimlere yanıt verebilmek için çözüm odaklı ve sürdürülebilir finansal stratejiler geliştirdiklerini, bu doğrultuda müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama çabalarını sürdürdüklerini ifade etti. Üstünsalih, “Vakıfbank olarak kuruluşumuzdan bu yana çağın dinamiklerini gözeterek yürüttüğümüz sürdürülebilir büyüme stratejileri sayesinde 2024 yılında tarihî başarıya imza attık.” dedi. Bankanın 56 milyar 639 milyon liralık brüt kara ulaştığını söyleyen Üstünsalih, “Bu kardan 16 milyar 264 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 40 milyar 375 milyon lira net kar elde ettik.” ifadesini kullandı.

Mevduat artışı dikkat çekiyor

Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın bilançosunu proaktif şekilde yönetme çabalarına dikkat çekerek, geçen yıl nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla Türkiye ekonomisine sağladıkları finansmanın yıllık bazda yüzde 35 artarak 2,7 trilyon liraya ulaştığını bildirdi. Nakdi kredilerin yüzde 34 artarak 2 trilyon liraya, gayri nakdi kredilerin ise 677 milyar liraya çıktığını belirten Üstünsalih, “Bir yandan ekonomiye katkı sağlarken, diğer yandan kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve artırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.” dedi. Toplam mevduatlarının yıllık bazda yüzde 29 artışla 2,5 trilyon lirayı aştığını, Türk Lirası varlıklara olan güvenin bir yansıması olarak TL mevduatlarının ise yüzde 49 artarak 1,9 trilyon liraya ulaştığını aktardı.

Uluslararası fonlamalarla büyüme

Kaynak yapılarını çeşitlendirerek uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama olanaklarını değerlendirdiklerini belirten Üstünsalih, yıl içinde yaptıkları 550 milyon dolar değerindeki ilave ana sermaye tahvil ihraçları ve 700 milyon dolar baskıya uygun sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiklerine dair bilgi verdi. Ekim ayında 500 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilir Eurobond ihraçlarının yapılmasıyla birlikte, 2024 yılı itibarıyla toplam Eurobond ihraç büyüklüğünün 2,5 milyar dolara yükseldiğini hatırlattı. Yıl başından bu yana yurt dışından sağlanan toplam kaynak miktarının 11,5 milyar dolara eriştiğini aktaran Üstünsalih, bunun uluslararası yatırımcıların bankaya olan güveninin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Dijital uygulamalarla müşteri sayısı arttı

Üstünsalih, Türkiye’nin ve bankanın kredi notunun uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından artırıldığını aktararak, öz kaynaklarının geçen yıl 219 milyar 194 milyon liraya ulaştığını ifade etti. Ayrıca, finans sektörünün dijital çözümle yeniden yapıya kavuştuğunu belirten Üstünsalih, dijital müşteri sayısının 14,4 milyonun üzerine çıktığını kaydetti. VakıfBank’ın hesaplarının incelenmesinin ardından, bağlı ortaklıklarının hesapları da görüşüldü. Komisyon üyelerinin görüş ve önerilerinin ardından bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hesapları genel görüşe sunuldu.