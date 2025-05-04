VakıfBank 4’üncü Oldu, Maçı Kaybetti

MAÇIN DETAYLARI

Gürsoy OLCA / İSTANBUL – SALON: Ülker Etkinlik ve Spor Salonu HAKEMLER: Agnieszka Mıchlıc, Bernard Valentar SETLER: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18

Takımların kadrolarında yer alan isimler şöyle: NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Danesi, Cazaute, Orro, Egonu, Sylla, Kurtagic, Gelin (Libero). VAKIFBANK: Bosetti, Frantti, Zehra Güneş, Yuan, Cansu Özbay, Markova, Ayça Aykaç (Libero).

MAÇIN SONUCU

SÜRE: 100 Dakika 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four’un 2’nci gününde 3’üncülük maçında Numia Vero Volley Milano ile karşılaşan temsilcimiz VakıfBank, karşılaşmayı 3-1 mağlup tamamlayarak turnuvayı 4’üncü sırada bitirdi.

MAÇIN GALİBİ

Turnuvanın ilk maçında dün Savino Del Bene Scandicci’ye 3-0 kaybeden VakıfBank, final şansını yitirdi. Bronz madalya mücadelesinin ilk setinde 25-15 geride kalan temsilcimiz, ikinci sette Egonu ve Orro’nun etkili oyunları karşısında savunmada zorlanarak bu seti de 25-19 kaybetti.

ÜÇÜNCÜ SETTEKİ DÖNÜŞ

Büyük bir mücadeleye sahne olan 3’üncü sette VakıfBank başarılı bir performans sergileyerek seti 25-23 önde tamamladı. Ancak 4’üncü setin başlangıcında iyi bir ivme yakalayan VakıfBank, mücadeleyi 25-18 kaybederek 3-1’lik sonuçla maçı tamamladı ve turnuvayı 4’üncü sırada bitirdi.