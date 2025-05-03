Vakifbank, CEV Dörtlü Final’de kaybetti

VAKIFBANK’IN FİNAL ŞANSINI YİTİRMESİ

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya temsilcisi Savino Del Bene’ye 3-0’lık skorla yenilerek finalde yer alma fırsatını kaybeden VakıfBank’ta, başantrenör Giovanni Guidetti, bazı oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle istenen performansı sergileyemediklerini belirtti. İtalyan teknik adam ve takımın Kanadalı oyuncusu Kiera Van Ryk, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakanın ardından basın mensuplarına görüşlerini bildirdi.

SAVINO DEL BENE’NİN GÜCÜ

Savino Del Bene’nin, oldukça kuvvetli bir ekip olduğunu ifade eden Guidetti, “İtalyan voleybolunun seviyesi çok yüksek. Onlarla mücadele edebilmek için yüzde 100’ümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Bu karşılaşmada birçok zorlukla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bu hafta boyunca sakatlıklar ve hastalıklarla uğraştık. Bu durum performansımızı etkiledi. En iyi oyunumuzu oynasak bile bunun yeterli olup olmayacağından emin değilim. Buraya gelen taraftarlarımıza daha iyi bir voleybol sergilemek isterdik.” dedi.

KIERA VAN RYK’IN DUYGULARI

Van Ryk, maça dair hissetiklerini aktarıp, “Çok üzgünüm. Söyleyecek fazla bir şey yok. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu durum hayal kırıklığına sebep oldu. Yeteneklerimizi sergileyemedik. Bu, kesinlikle VakıfBank değildi. Yarınki üçüncülük maçında, enerjimizi ve mentalitemizi sahaya yansıtarak sezonu zafer ile kapatmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.