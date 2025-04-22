VakıfBank Fenerbahçe’yi 3-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Burhan Felek

Voleybol Hakemleri: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem (Gizem Örge, Meliha Diken, Vuchkova, Stysiak, Özlem Güven, Arelya Karasoy)

VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti, Frantti, Bahar Akbay)

Setler: 16-25, 15-25, 25-19, 19-25

Süre: 103 dakika (24, 25, 28, 26)

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve 2024-2025 sezonunun şampiyonluğuna ulaştı. Mücadelenin ilk setinde VakıfBank’ın etkili performansı dikkat çekti. Sarı-siyahlılar, durumu 6-2’ye getirdikten sonra Fenerbahçe mola aldı. Vargas’ın servis turuyla sarı-lacivertliler, arka arkaya blok yaparak skoru eşitledi: 10-10. Ancak VakıfBank, Van Ryk’ın etkili smaçlarıyla 5 sayılık bir seri yakalayarak skoru 15-10 yaptı ve Fenerbahçe tekrar mola aldı. Devamında VakıfBank, avantajını koruyarak ilk seti 25-16 alarak öne geçti.

Etkili Savunma ve Hücum

İkinci sette VakıfBank, Van Ryk ile hücumda etkili olmaya devam etti. Setin ortalarında Fedorovtseva’nın smacının dışarı gitmesiyle fark 10 sayıya yükseldi (8-18). İyi savunma yapan ve rakibine fazla sayı şansı vermeyen VakıfBank, seti 25-15 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü setin başlarında Aslı Kalaç’ın serviste yaptığı hata sonrası Fenerbahçe 6 sayılık fark yakalayarak 2-8 öne geçti. İlerleyen bölümlerde hücumdaki etkinliğini artıran Fenerbahçe, Van Ryk’ın smacının dışarı çıkmasıyla 13-11 öne geçti ve Eda Erdem’in bloğuyla farkı 4’e çıkardı (19-15). Fenerbahçe, Melissa Vargas ile sayı bulup seti 25-19 kazanarak maça tutundu.

SON SET VE ÖDÜL TÖRENİ

Son sete iyi başlayan VakıfBank, Derya Cebecioğlu’nun bloğuyla farkı 7’ye çıkardı (3-10). Sarı-siyahlılar, Van Ryk ve Derya Cebecioğlu ile hücumda üstünlük kurarak seti 25-19 kazanarak maçı 3-1’lik skorla kazanmayı başardı. Maç sonrasında, voleybol basınına verdiği emeklerden dolayı AA serbest muhabiri Ragıp Tekin’e “Voleybol basın hizmet ödülü” takdim edildi.