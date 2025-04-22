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Vakıfbank, Fenerbahçe’yi 3-1 yendi

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

FENERBAHÇE MEDICANA OYUNCULARI: Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Vuchkova, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Melissa Vargas, Arelya Karasoy, Stysiak, Özlem Güven, Gizem Örge (L)

VAKIFBANK OYUNCULARI: Van Ryk, Cansu Özbay, Bosetti, Xinyue, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Markova, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Frantti, Ayça Aykaç (L)

SETLER: 16-25, 15-25, 25-19, 19-25

SÜRE: 1 saat 46 dakika

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BİR ADIM DAHA

Voleybol Sultanlar Ligi final serisi 3. maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana’yı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Seride durumu 3-0’a getiren VakıfBank, bu sonuçla birlikte Sultanlar Ligi’nde 14. kez lig şampiyonluğunu elde etti.

MÜCADELE DOLU SETLER

Karşılaşmanın ilk setinde rakibine üstünlük sağlayan VakıfBank, seti 25-16 alarak 1-0 öne geçti. İkinci seti de 25-15 gibi net bir skorla geçen VakıfBank, setlerde 2-0 üstünlük kurdu. Üçüncü sette Fenerbahçe, maça tutunarak 25-19’luk skorla aradaki farkı 2-1’e indirdi. Dördüncü sette ise VakıfBank, kontrolü tekrar ele alarak seti 25-19 kazanarak maçı 3-1 galip tamamladı. Bu sonuçla VakıfBank, bu sezonki şampiyonluğuna imza attı.

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