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VakıfBank, Fenerbahçe’yi 3-1 yendi

SERİDE DURAĞI İKİNCİ MAÇTA VAKIFBANK ZAFER KAZANDI

Sultanlar Ligi’nde play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 yenerek serideki durumunu 2-0’a taşıdı. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleşen karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne oldu. VakıfBank, setleri 22-25, 25-20, 25-19 ve 25-23’lük sonuçlarla kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

ÜÇ GALİBİYET ŞART

Beş maç üzerinden oynanan seride, üç galibiyet alan takım sezonu şampiyonlukla tamamlayacak. Fenerbahçe, 22 Nisan Salı günü saat 19.00’da final serisinin üçüncü maçında VakıfBank’ı yeniden Burhan Felek Voleybol Salonu’nda ağırlayacak. Bu maçta Fenerbahçe’nin kazanarak seri de dengeyi sağlama şansı bulunuyor.

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