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VakıfBank, Fenerbahçe’yi 3-1 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Burhan Felek
Voleybol Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş
Fenerbahçe Medicana: Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem (Gizem Örge, Meliha Diken, Vuchkova, Stysiak, Özlem Güven, Arelya Karasoy)
VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti, Frantti, Bahar Akbay)
Setler: 16-25, 15-25, 25-19, 19-25
Süre: 103 dakika (24, 25, 28, 26)

ŞAMPİYONLUK İÇİN İKİNCİ MAÇTA KAZANIM

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve 2024-2025 sezonu için şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin ilk seti, VakıfBank’ın etkileyici oyunu ile başladı. Sarı-siyahlı ekip, durumu 6-2’ye getirince Fenerbahçe mola almak zorunda kaldı. Vargas’ın servis turunda sarı-lacivertli takım, ardı ardına bloklar yaparak skoru 10-10 eşitledi. VakıfBank, Van Ryk’ın smaçları ile 5 sayılık bir seri yakalayarak skoru 15-10’a taşıdı ve Fenerbahçe tekrar mola aldı. İlerleyen bölümde VakıfBank, üstünlüğünü sürdürerek ilk seti 25-16 kazandı ve maçı 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ SETTEKİ ETKİNLİK

İkinci sette, Van Ryk ile hücumda güçlü kalan VakıfBank, setin ortalarında Fedorovtseva’nın smaç hatası sonrasında 10 sayılık bir fark elde etti (8-18). Maçın devamında iyi savunma yapan VakıfBank, rakibe çok fazla sayı şansı tanımadı ve seti 25-15 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Fakat 3. setin başında Aslı Kalaç’ın servisteki hatası sonrasında Fenerbahçe, 6 sayılık fark yakalayarak durumu 2-8 yaptı. Fenerbahçe Medicana, hücumdaki etkinliğini artırarak Van Ryk’ın dışarı giden smacı sonrasında 13-11 öne geçti. Sarı-lacivertliler, Eda Erdem’in bloğuyla farkı 4 sayıya çıkardı (19-15) ve seti 25-19 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

SON SETTEKİ PERFORMANS

Son sete iyi başlayan VakıfBank, Derya Cebecioğlu’nun bloku ile farkı 7 sayıya çıkardı (3-10). Maçın devamında Van Ryk ve Derya Cebecioğlu ile hücumda rakibine üstünlük sağlayan VakıfBank, seti 25-19 kazanarak karşılaşmayı 3-1’lik sonuçla tamamladı.

ÖDÜL TÖRENİ

Karşılaşmanın bitiminden sonra voleybol basınına yaptığı katkılardan dolayı AA serbest muhabiri Ragıp Tekin’e “Voleybol basın hizmet ödülü” takdim edildi.

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