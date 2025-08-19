Vakıfbank, Lorenne Teixeira’yı Ekledi

VAKIFBANK YENİ SEZONDA LORENNE TEIXEIRA’YI KADROSUNA DAHİL ETTİ

VakıfBank, yeni sezon kadro çalışmaları doğrultusunda Lorenne Teixeira’yı transfer etti. 2024 Paris Olimpiyatları’nda Brezilya Milli Takımı ile bronz madalya elde eden 29 yaşındaki pasör çaprazı, bir önceki sezonu Sesi Volei Bauru takımında geçirdi. Türkiye’nin uluslararası alanda en fazla kupa kazanan takımı olarak bilinen VakıfBank, kadrosunu Lorenne Teixeira ile güçlendiriyor. Teixeira, milli takımı ile büyük turnuvalarda boy gösterdiği gibi bu sezon sarı-siyah formayla mücadele edecek.

LORENNE TEIXEIRA’NIN KİŞİSEL BİLGİLERİ VE KULÜP KARİYERİ

8 Ocak 1996 tarihinde dünyaya gelen Lorenne Teixeira, 187 cm boyundadır. Kariyeri boyunca sırasıyla Brezilya’nın çeşitli takımlarında; EC Pinheiros, Rexona/Ades, Sesi-SP, Sao Paulo FC/Barueri ve Sesc-RJ Flamengo’da görev aldı. Daha sonra Japonya’nın Saitama Ageo Medics ve Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımlarında oynadı. Tecrübeli oyuncu, kariyerine Brezilya’ya dönerek Osasco / Sao Cristovao Saude ve en son Sesi Volei Bauru’da devam etti.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI VE MADALYALAR

VakıfBank’ın yeni transferi Lorenne Teixeira, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanarak milli takımının başarısına katkı sağladı. Teixeira’nın milli takım kariyerinde 1 Dünya Şampiyonası gümüş madalyası, 3 Milletler Ligi gümüş madalyası ve 2 Güney Amerika şampiyonluğu bulunmaktadır. Kulüp kariyerindeki başarıları ise 1 Brezilya Süper Ligi şampiyonluğu, 1 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu ve 3 Brezilya Kupası altın madalyası ile öne çıkıyor.