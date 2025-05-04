VakıfBank, Numia Vero Volley’e Mağlup

İTALYA TEMSİLCİSİ BRONZ MADALYA KAZANDI

Ülker Spor ve Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilen Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük mücadelesinde, VakıfBank, İtalya’nın Numia Vero Volley takımıyla karşılaştı. Maçta hakemlik görevini Polonyalı Agnieszka Michlic ve Slovenyalı Bernard Valentar üstlendi.

MAÇIN DETAYLARI

Numia Vero Volley oyuncuları Orro, Cazaute, Danesi, Egonu, Daalderop ve Kurtagic ile sahada yer aldı. VakıfBank ise Cansu Özbay, Frantti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova ve Xinyue ile mücadele etti. Oyun, setler bazında 25-15, 25-19, 23-25, 25-18 sonuçlarıyla tamamlandı. Maç süresi toplamda 100 dakika sürdü.

VAKIFBANK SONUCUNDAN SONRA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Sonuç olarak, VakıfBank bu maçtan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı ve üçüncülük sıralamasında dördüncü ve son sıraya yerleşti. Öte yandan, Numia Vero Volley, bu galibiyetle birlikte organizasyonu üçüncü bitirerek bronz madalya kazandı.