VakıfBank, Şampiyonluğu Elde Etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana’yı 3-0 mağlup eden VakıfBank, şampiyonluk elde etti. Fenerbahçe’yi serinin tüm üç maçında 3-1 yenerek sarı-siyahlı ekip, Sultanlar Ligi’nde 3 yıl aradan sonra zirveye çıkmayı başardı. İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank, son 13 sezonda 8. kez kupayı müzesine götürdü.

ŞAMPİYONLUK TARİHÇESİ

VakıfBank, ligde 14. kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyor ve Sultanlar Ligi’nde 14. şampiyonluk ipini göğüsledi. 1986 yılında Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla kurulan sarı-siyahlı ekip, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank ile birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı, 13 Eylül 2011’de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.

GEÇMİŞ ŞAMPİYONLUKLAR

VakıfBank, 1991-1992, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında şampiyonluk yaşadı. Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle kupayı kazandı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde bir şampiyonluk elde etti. VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da şampiyonluklarıyla başarılarına devam etti.

SON SEZONUN ANALİZİ

Sarı-siyahlı ekip, 3 yıl aradan sonra yeniden zirveye çıkarak 14. şampiyonluğunu kazandı. Vodafone Sultanlar Ligi’nde geride kalan 41 sezonun şampiyonları ise farklı ekiplerin ismini duyurdu.