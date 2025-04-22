Vakıfbank Şampiyonluk İçin Mutlu

VAKIFBANK’IN ŞAMPİYONLUK BAŞARISI

VakıfBank’ın başantrenörü Giovanni Guidetti, bu sezonun kendileri için oldukça özel olduğunu vurguladı. Guidetti ve oyunculardan Cansu Özbay, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleştirilen Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana’yı 3-0’lık skorla yenerek şampiyonluk elde ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Guidetti, şampiyonluk için çok mutlu olduklarını belirterek, “Bu sezon bizim için çok özel. Takımımız da bu sezon çok özeldi. Genç bir takım olarak başladık. Çok yeni ve genç bir takımız. Kötü başladık aslında ama yavaş yavaş kendimize geldik. Bu takım gerçekten çok çalışkan. Sürekli öğrenmek istiyorlar. Ekibimize de teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla maç oynadık. Bu yüzden problem çıktı ama buna rağmen sağlık ekibi inanılmazdı. Teknik ekip de çok iyi iş çıkardı. Biz, bir aileyiz.” diye konuştu.

FENERBAHÇE MEDICANA HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Fenerbahçe Medicana’nın güçlü bir takım olduğunu ifade eden Guidetti, “Fenerbahçe Medicana, inanılmaz güçlü bir takım. Belki biraz problemleri vardı. Yeni antrenörleri Marcello Abbondanza’yı iyi tanıyorum. Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Sadece biraz geç geldi. Fenerbahçe kazanmak istiyordu. Gerçekten çok iyilerdi. Burada oynamak çok zor.” sözlerini kullandı. Cansu Özbay hakkında da bilgi veren Guidetti, “Cansu Özbay da çok zor bir sezon geçirdi. İlk maçını aralıkta oynadı. Sonra biraz problem yaşadı. Kendisi tam bir kazanan.” şeklinde konuştu.

CANSU ÖZBAY’IN AÇIKLAMALARI

Cansu Özbay, sezonun kendisi için zor geçtiğini belirterek, “Tam iyileştim derken yeniden sakatlandım. Sonra karın kasımda bir sakatlık oldu. İçimdeki voleybol aşkı beni durduramadı. Ekibe ve beni iyileştirenlere teşekkür ediyorum. Bu MVP ödülünü onlar için alıyorum. Bu performansımı onlara borçluyum.” ifadelerini kullandı. Uzun zamandır kupaya hasret kaldıklarını da aktaran Cansu, “2 yıldır ligde şampiyon olamıyorduk. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe de çok iyi bir takım. Ne kadar önde olursanız olun rahatlamamanız gerekiyor. Vazgeçmeyen ve kazanan biz olduk. VakıfBank’ın gerçekten farklı bir ruhu var. Bunu tekrar sahaya koyduk.” açıklamasında bulundu.

Cansu, CEV Şampiyonlar Ligi’nin zorlu geçeceğini söyleyerek, “Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşacağız. İnanılmaz bir takım. En az Fenerbahçe kadar güçlüler. 1-2 gün dinlenip onlara odaklanmamız lazım. Burada kazandığımız şampiyonluk, bize orada motivasyon sağlayacaktır. Umarım orada da ülkemizi gururlandırırız.” diye ekledi.