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Spor

VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı Yendi

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MAÇIN SONUCU VE KONTROL

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı 3-1 yenmeyi başardı. Bu sonuç ile sarı-siyahlı takım, ligdeki sekizinci galibiyetine ulaşırken, Türk Hava Yolları ise ligde üçüncü kez mağlup oldu.

MAÇ YERİ VE DETAYLAR

Karşılaşma, VakıfBank Spor Sarayı’nda gerçekleşti. Özellikle bu maç, her iki takım için de ligdeki pozisyonlarını etkileme anlamında önemli bir mücadele oldu. Maç sonuçları ve takımların performansı, ligdeki rekabeti artıran unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.

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