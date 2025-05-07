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Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 Alım

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2025 YILI PERSONEL ALIMI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, kamu sektöründe iş arayan adayların dikkatini çekecek bir duyuru yaptı. 2025 yılı itibarıyla çeşitli kadrolarda personel alımı gerçekleştireceğini belirten Vakıflar Genel Müdürlüğü, sağladığı istihdam fırsatlarıyla adayların ilgisini topluyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

2025 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 7 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 20 Mayıs Salı günü sona erecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü’ne sözleşmeli personel alımı için başvuracak adayların belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Alım süreci kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü toplamda 78 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı. Bu alımlar, hem merkez hem de taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere yapılacak. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde tanımlanan şartları sağlaması önem taşıyor.

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