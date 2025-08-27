Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrencilere Yardım Sağlıyor

VAKIFLARIN YENİ PROJESİ: KIRTASİYE DESTEĞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hayır hizmetlerinden yararlanan ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine yönelik olarak “mağaza konseptli” kırtasiye desteği projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde, Vakıf Eserleri Müzesi Sergi Salonu’nda 5 Eylül tarihine kadar öğrenciler, bu alandan istedikleri kırtasiye malzemelerini mağazadaki gibi seçme imkanı buluyor. “Kırtasiye desteğiniz bizden, okumak sizden” sloganı ile başlatılan proje, yeni eğitim öğretim yılı için öğrencilere destek sağlamayı amaçlıyor.

PROJENİN DETAYLARI VE HEDEFLERİ

VGM Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, projeye ilişkin olarak gazetecilere verdiği bilgide, özellikle öksüz ve yetim çocuklara yönelik başlattıkları bu çalışmalarla ilkokula yeni başlayacak ve mevcut ilkokul öğrencilerine destek sunduklarını belirtti. Bahçecik, “Çocukların okula başladıkları ilk günde yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla kırtasiye desteği sunuyoruz” diye ekledi. Projenin fiziki yapısı hakkında bilgi veren Bahçecik, çocukların kendilerini bir kırtasiye mağazasında hissederek istedikleri çantayı, suluğu, kalemi ve defteri seçebildiklerini ifade etti.

TOPLAMDA 550 ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Ayrıca yıl boyunca sosyal yardım alan ailelere kuru gıda ve muhtaç maaşı desteği verdiklerini aktaran Bahçecik, “Hayır hizmetleri noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ailelerimizin yanındayız ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Bu yıl Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak 550 öğrencinin kırtasiye desteğinden yararlanacağını belirten Bahçecik, hayırseverlerin katkısıyla bu sayının artabileceğini de vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksoy’a teşekkürler eden Bahçecik, projeyi daha da büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.