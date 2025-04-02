Val Kilmer, 65 Yaşında Hayatını Kaybetti

VAL KILMER’İN HAYATINA VEDA

Val Kilmer, Heat, Top Gun, The Saint, Batman Forever gibi başarılı yapımlarda yer alarak sinema tarihine damgasını vurmuş bir aktör olarak 65 yaşında hayata veda etti. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kilmer, 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi aldı ve ardından trakeostomi dahil birçok cerrahi işlem geçirdi. Bu süreç, ünlü oyuncunun konuşma yetisini önemli ölçüde etkiledi.

ÖLÜM HABERİ VE NEDENİ

Kilmer’in ölüm haberini kızı Mercedes Kilmer, New York Times’a yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamasında, “Kilmer’in ölüm nedeni zatürreye bağlı komplikasyonlardı” ifadesine yer verildi.

KİLMER’İN KARIYERİ

Kariyerine tiyatro sahnesinde adım atan Val Kilmer, 1980’lerin ortalarından itibaren Hollywood’un en gözde yıldızlarından biri haline geldi. 1986 yapımı Top Gun’daki Iceman rolü, ona büyük bir çıkış sağladı. 1995 yapımı Batman Forever filmindeki Batman/Bruce Wayne karakteri, onu bir neslin hafızasına kazıdı. Sinema tarihinin önemli performanslarından biri de 1991 yapımı The Doors filmindeki Jim Morrison rolüydü. Efsanevi rock yıldızına olan benzerliği ve başarılı oyunculuğu, onu kariyerinin zirvesine taşımayı başardı.