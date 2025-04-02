Val Kilmer’ın Dikkat Çeken Kariyer Yolculuğu

VAL KILMER’IN KİMLİĞİ VE KARIYERİ

Val Kilmer, kariyeri, yeteneği ve özel hayatıyla dikkat çeken bir hikâyeye sahip. Genç yaşta prestijli Juilliard sanat okuluna kabul edilen Kilmer, tiyatrodan beyaz perdeye uzanan başarılı bir süreçle adını duyurmuş bir aktördür. Peki, Val Kilmer kimdir? Kaç yaşındadır, nerelidir? İşte tüm ayrıntılar…

DOĞUM VE AİLE HAYATI

Val Kilmer, 31 Aralık 1959’da Los Angeles, Kaliforniya’da dünyaya gelmiş bir Amerikalıdır. 2025 yılı itibarıyla 65 yaşındadır. Annapay Şirketi’nin kurucusu ve emlak geliştiricisi olan babası Eugene Dorris Kilmer ile İsveç kökenli annesi Gladys Swanette (Ekstadt) ile birlikte üç erkek çocuğun ikincisidir. Ebeveynlerinin 1968 senesinde boşanmasının ardından annesi, 1970 yılında William Bernard Leach ile evlenmiştir. Kilmer’ın kardeşi Wesley ise 1977 yılında 15 yaşında trajik bir şekilde boğulmuştur. Eğitim hayatını Chatsworth Lisesi’nde sürdüren Kilmer, Juilliard Okulu’nun Drama Bölümü’ne kabul edilen en genç öğrenci olma özelliğini taşır.

Kariyerine sahnede adım atan Kilmer, 1980’lerin ortalarında “Top Secret!” (1984) ve “Real Genius” (1985) gibi komedi filmleri ile dikkat çekmeye başlamıştır. Asıl çıkışını, 1986 yapımı “Top Gun” filminde canlandırdığı Teğmen Tom “Iceman” Kazanski rolüyle elde etmiştir. Bunun yanı sıra, 1991 yılında Oliver Stone’un yönettiği “The Doors” filminde Jim Morrison karakterine hayat vererek büyük beğeni toplamıştır. Kilmer, 1995’te “Batman Forever” filminde Batman olarak, “Tombstone” (1993), “Heat” (1995), “The Saint” (1997) ve “Kiss Kiss Bang Bang” (2005) gibi birçok farklı türde filmde rol almıştır.

SAĞLIK MÜCADELESİ VE BELGESEL

2015 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan Val Kilmer, bu süreçte ses telleri zarar görmüştür. 2021 yılında yayımlanan “Val” adlı belgesel, onun kariyerini ve sağlık ile ilgili mücadelesini ayrıntılı bir şekilde gözler önüne sermektedir.

VEFATI

Val Kilmer, 1 Nisan 2025 tarihinde Los Angeles’ta 65 yaşında yaşamını yitirmiştir.