“Vale Ücretlerinde Yeni Düzenleme Başlıyor”

VALE ÜCRETLERİNDE YENİ DÜZENLEME

İstanbul’daki lüks bölgelerdeki vale ücretlerinin yüksekliği ve belirsizlikleri birçok tartışmaya yol açıyor. Etiler, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi gibi yerlerde vale ücretinin bin lirayı geçmesi toplumda tepki doğuruyor. Bu tartışmaları sona erdirmek amacıyla İstanbul Valiliği kararıyla İstanbul Ticaret Odası tarafından bir ‘vale tarifesi’ hazırlandı. Hazırlanan bu tarifeye göre, üç farklı bölge için fiyatlandırmalar belirlenirken, yeni düzenlemeye göre azami vale hizmeti ücretleri otopark ücreti hariç, AVM’lerde 200-300 lira, hastanelerde 150-200 lira, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 250-400 lira olarak uygulanacak. Havalimanlarındaki vale ücreti ise 500 lira ile aynı kalacak.

FARKLI BÖLGELERDE UYGULANACAK TARİFE

1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni tarifeyle İstanbul’daki ilçeler üç farklı bölgeye ayrıldı. Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar’ı kapsayan 1. Bölgedeki AVM’ler için vale ücreti 300 TL, hastaneler için 200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 400 TL olarak tavan fiyat uygulanacak. Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla, Maltepe, Beylikdüzü, Pendik, Esenyurt, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Kartal, Bayrampaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Güngören, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Adalar, Beykoz ve Avcılar gibi ilçeleri kapsayan 2. Bölge’de AVM’lerde maksimum vale ücreti 250 TL, hastanelerde 150 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında ise 300 TL olarak belirlendi. Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler, Silivri, Sancaktepe, Sultangazi, Arnavutköy, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli’yi kapsayan 3. Bölge’de ise azami vale hizmeti ücreti AVM’lerde 200 TL, hastanelerde 150 TL, oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerinde ise 250 TL olarak düzenlendi. Belirtilen fiyatlar, İstanbul Ticaret Odası’na bağlı kurumlar için geçerli olacak.

HAVALİMANLARINDA DEĞİŞİM YOK

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha önce uygulanmakta olan 500 lira vale hizmeti ücreti, yeni tarifede de değişmeyerek aynı kalacak.