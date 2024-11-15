Vale Ücretlerine Yeni Sınır Getiriliyor

VALE ÜCRETLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

İstanbul’da özellikle lüks semtlerde vale ücretlerinin yüksekliği ve belirsizliği birçok tartışmayı tetikliyor. Etiler, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi gibi bölgelerde vale ücretlerinin bin lirayı geçmesi büyük tepki alıyor. Bu tartışmaları sona erdirmek adına İstanbul Valiliği kararı ile İstanbul Ticaret Odası tarafından bir ‘vale tarifesi’ hazırlandı. Yeni düzenlemeye göre, otopark ücreti hariç, AVM’lerde vale hizmeti ücreti 200-300 lira, hastanelerde 150-200 lira, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 250-400 lira olarak belirlendi. Havalimanlarında ise vale ücreti 500 lira olarak kalacak.

TARİFE 1 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İstanbul Ticaret Odası meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilen bu tarifeler, İstanbul’un tamamında 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek. Yeni tarifeye göre İstanbul, üç farklı bölgeye ayrıldı. 1. Bölge’de, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Fatih, Beyoğlu ve Üsküdar gibi yerlerde AVM’ler için 300 TL, hastaneler için 200 TL, otel, restoran ve eğlence merkezleri için 400 TL üst sınır olarak belirlendi.

Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Sarıyer, Tuzla gibi ilçeleri kapsayan 2. Bölge’de ise AVM’lerde vale ücreti maksimum 250 TL, hastanelerde 150 TL, otel, restoran ve eğlence mekanlarında 300 TL olarak belirlendi. Gaziosmanpaşa, Çekmeköy, Esenler ve Silivri gibi yerlerin yer aldığı 3. Bölge’de de azami vale hizmeti olarak AVM’lerde 200 TL, hastanelerde 150 TL, otellerde ve eğlence merkezlerinde 250 TL geçerli olacak. Bu fiyatlandırmalar İTO’ya bağlı kurumlar için geçerli olacak.

HAVALİMANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda daha önceden uygulanan vale hizmeti ücreti 500 lira olarak belirlenmişti ve yeni tarifede bu ücret değişmeyerek aynı oturacak.