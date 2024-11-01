“Valencia’daki Sel Felaketi Can Alıyor”

ŞİDDETLİ YAĞIŞ YERLE BİR ETTİ

Valencia’da meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına sonucu 92 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valencia’nın ardından selden en fazla etkilenen bölge olan Kastilya-La Mancha’da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak tespit edildi. Yetkililer, toplam can kaybının 158’e çıktığını ve özellikle Valencia bölgesinde birçok kişinin kaybolduğuna dair bilgiler paylaştı. Bu bölgede 1200 kişinin sel yüzünden bulundukları yerlerde mahsur kaldığı, 5000’den fazla aracın ise otoyollarda terk edilmiş durumda beklediği aktarıldı. Ülkede bu trajedi nedeniyle üç günlük yas ilan edildi.

YARDIM ÇAĞRISI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, vatandaşlara “tedbiri elden bırakmayın” şeklinde bir uyarıda bulundu. Sanchez “Acil durum devam ediyor. Sel ve su baskınları halen hasarlar veriyor. Gerekli tüm önlemleri alacağız. Yıkılan köprüleri, yolları, meydanları tekrar inşa edeceğiz. Devletin tüm imkânlarını kullanacağız. Gerekirse Avrupa Birliği’nden de yardım isteyeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.