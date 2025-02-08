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Valencia’dan Arroyo’ya Beşiktaş’ta Övgü Dolu Sözler

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ENNER VALENCIA’DAN KENY ARROYO’YA YENİ TRANSFER DEĞERLENDİRMESİ

Futbol kariyerine Brezilya’nın Internacional takımında devam eden Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Enner Valencia, Beşiktaş’a transfer olan vatandaş Keny Arroyo hakkında değerlendirmelerde bulundu. 18 yaşındaki oyuncu hakkında, “Karakter olarak çok sakin ve düzgün bir insan” ifadelerini kullandı. Valencia, “Çok yetenekli bir oyuncu. Dün kendisiyle biraz konuştum ve İstanbul konusunda ona yardımcı olabileceğimi söyledim. Çok şükür güzel ayrıldım ve orada hâlâ birçok arkadaşım var. Nerelerde kalabileceği yönünde tavsiyelerde bulundum, çünkü ben Beşiktaş’ın antrenman sahasına iki dakika uzaklıkta yaşıyordum” dedi.

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Arroyo’ya ne tür tavsiyeler verdiği sorulduğunda Valencia, “Türkiye’de çok fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor. Ama Keny’nin sahip olduğu yetenekle bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş’ta harika işler başaracağını düşünüyorum. Harika bir takıma gidiyor, harika bir taraftarın önünde futbol oynayacak. Beşiktaş taraftarı ona bayılacak” şeklinde konuştu.

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