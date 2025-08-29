Valencia Getafe Maçı Hangi Kanalda?

İSPANYA LA LİGA’DAKİ HEYECANLI MAÇ

İspanya La Liga’da futbolseverler için merakla beklenen karşılaşmalardan biri, Valencia ve Getafe arasında oynanacak. Taraftarların gündeminde, özellikle “Maç hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme imkanı var mı?” soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Valencia ile Getafe arasındaki mücadele, 29 Ağustos Cuma günü saat 22:30’da başlayacak.

MAÇIN YAYIN DETAYLARI

Bu önemli karşılaşmaya Valencia ev sahipliği yapacak ve maç, Mestalla Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele ise S Sport Plus, S Sport ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus kanalı, Türksat uydusundan ve internet üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek. Henüz mücadele başlamadığı için güncel skor bilgisi mevcut değil, karşılaşma sonrasında sonuç bilgileri güncellenecek.