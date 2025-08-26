Valentina Gomez, Müslümanlara Nefret Söyledi

PROVOKATİF EYLEM

Cumhuriyetçi Parti’den Temsilciler Meclisi adaylığına hazırlanan Valentina Gomez, son paylaşımı ile gündeme oturdu. Sosyal medya platformunda paylaştığı videoda Müslümanlara yönelik ölüm tehditleri savurarak elindeki alev makinesiyle Kur’an-ı Kerim’i yaktı. Gomez, seçim kampanyasının bir parçası olarak sunduğu bu videoda, “İslam’ı bir an önce durdurmak gerektiğini” belirtti.

NEFRET SÖYLEMİ

Gomez’in konuşmalarıyla dikkat çektiği nefret söylemi, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert bir şekilde eleştirildi. “Müslümanlar, 57 Müslüman ülkesinden birine defolup gidebilir. Tanrı’nın yardımıyla Teksas’ta İslam’a son vereceğim” sözleri büyük bir yankı uyandırdı. Videoda, Kur’an-ı Kerim’i yakmaya devam ederken “Tek bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail’in Tanrısıdır” ifadelerini kullandı ve ardından yanmış Kur’an-ı Kerim’in yanı başında poz vererek kaydı sonlandırdı.

Gomez’in nefret dolu ifadeleri aşırı sağ gruplar tarafından desteklenirken, birçok sosyal medya kullanıcısı bu davranışları İslamofobi ve nefret suçu olarak tanımladı. Siyasetçinin tavrı, sadece göçmen karşıtı bir söylem değil, aynı zamanda bir dini tamamen yasaklama savunusu olarak değerlendirildi. Daha önce de göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan Gomez, bir kampanya videosunda şapka ve maske giymiş bir göçmen maketini hedef alarak ateş açmış ve “Suç işleyen yasa dışı göçmenler adına kamuya açık infaz yapılmalı” ifadeleriyle tepki toplamıştı. Ayrıca, Teksas Eyaleti Kongre Binası’nda düzenlenen bir Müslüman etkinliğini basarak “İslam’ın Teksas’ta yeri yok” demesiyle de gündeme gelmişti.