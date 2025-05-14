Valeria Marquez Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

VALERIA MARQUEZ’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Meksika’da TikTok üzerinde makyaj videolarıyla tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, canlı yayın sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Bu talihsiz olay, Zapopan’daki çalıştığı güzellik salonunda meydana geldi. Marquez, yayın sırasında saldırıya uğradı ve bu saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

SALDIRI ANINDA YAŞANANLAR

Jalisco Eyalet Savcılığı, Valeria Marquez’in ölümüyle ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Marquez’in canlı yayını sırasında arkadan bir kişinin, bazı kişilerin geldiği konusunda onu uyardığı duyulmuştu. Saldırının ardından, canlı yayın devam ederken, bir kişi telefonu alarak yayını sonlandırdı. Marquez, canlı yayının başlarında, iş yerinde olmadığı bir anda kendisine pahalı bir hediye getiren bir kişinin olduğunu söylemiş ve geri gelmesini beklemeyeceğini ifade etmişti.

KADIN CİNAYETİ ORANLARI

Birleşmiş Milletler’in Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu’nun verilerine göre, 2023 yılında Meksika, her 100 bin kadın başına 1,3 ölüm oranı ile Latin Amerika ve Karayipler’deki en yüksek dördüncü kadın cinayeti oranına sahip ülke olarak tespit edildi. Bu durum, ülkede kadın cinayetlerine dair endişeleri artırıyor.