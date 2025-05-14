Valeria Marquez, Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Meksika’da sosyal medya platformu TikTok’ta makyaj yapma videolarıyla tanınan 23 yaşındaki Valeria Marquez, canlı yayın sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Marquez’in Zapopan kentindeki çalıştığı güzellik salonunda gerçekleşti. Jalisco Eyalet Savcılığı, Marquez’in ölümü ile ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.

CANLI YAYINDAKİ ANI

Marquez’in yaşadığı saldırıda, canlı yayın sırasında arkadan bir kişinin, birilerinin geldiği konusunda Marquez’i uyardığı duyuluyor. Akabinde saldırı düzenleniyor. Saldırının ardından, yayının devam ederken bir kişi telefonu alarak canlı yayını sonlandırıyor. Marquez, Instagram ve TikTok’ta toplamda yaklaşık 200 bin takipçiye sahipti. Canlı yayının başlangıcında, iş yerinde yokken kendisine “pahalı bir hediye” getirildiğini ve bu kişinin geri dönmesini beklemeyeceğini ifade etmişti.

KADIN CİNAYETLERİ ORANI

Birleşmiş Milletler (BM) Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu’nun güncel verilerine göre, 2023 yılında Meksika, her 100 bin kadın başına 1,3 ölümle, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde en yüksek dördüncü kadın cinayeti oranına sahip ülke olarak kaydediliyor.