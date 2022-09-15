Valerien Ismael’den futbolculara uyarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Medipol Başakşehir’e mağlup olan takımına uyarılarda bulundu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 6 maçta 13 puan toplayarak 3. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar oynadıkları son karşılaşmada Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir’e mağlup oldu. Kara Kartal müsabakada Başakşehir’den Traore’nin attığı golle 1-0 sahadan yenik ayrılmıştı.

Formsuzlukla alakalı eleştiri okları oyunculara yönelmişti. Teknik direktör Valerien İsmael, İstanbul maçı yaklaşırken ipleri sıkmaya başladı.

Fotomaç’ın haberine göre; Fransız hoca, çarşamba günü gerçekleştirilen idman öncesinde kısa bir toplantıya yaptığı oyunculara uyarılarda bulundu.

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İsmael, “Üst üste 2. kez puan kaybına tahammülüm yok, sizin de olmasın” dedi.

Tecrübeli teknik direktör, “Şanssızlık nedeniyle önceki maçı kaybettik, ama bu kez gerekirse şanssızlığı da yeneceksiniz. Her zamanki mücadeleniz nasılsa yine onu sahaya koyacaksınız” ifadelerini kullandı.

İsmael’in ayrıca antrenman sonrası kaptanlar Necip ve Josef ile de bire bir görüştüğü belirtildi.

Beşiktaş’ın başında toplam 14 lig maçına çıkan İsmael, 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.