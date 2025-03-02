Valetta Karnavalı Renkli Etkinliklerle Başladı

KARNAVALDAKİ RENKLİ GÖSTERİLER

Malta’nın başkenti Valetta’da bu yıl düzenlenen karnaval, katılan bandolar, sokak sanatçıları ve dansçılar ile birlikte oldukça hareketli ve müzikal bir şölene dönüşüyor. “Karnaval, katılan bandolar, sokak sanatçıları ve dansçılarla renkli ve müzikal bir şölene dönüşüyor” ifadesi, bu etkinliğin coşkusunu anlatıyor.

TARİHİ KENTTE YAPILAN ETKİNLİKLER

Tarihi kent Valetta’da kutlanan bu karnaval, 28 Şubat tarihinde başlayarak 4 Mart’a kadar devam ediyor. “Tarihi kent Valetta’da 28 Şubat tarihinde başlayan karnaval, 4 Mart’ta sona eriyor” açıklaması etkinliğin zamanlamasını vurguluyor.