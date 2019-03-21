Vali açıkladı! Kira yardımı yapılacak

- Reklam -

Dün Denizli’de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam’da evleri hasar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını söyledi.

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından saptadıkları eksikleri not aldıklarını, bunları hızla gidereceklerini aktaran Karahan, şunları söyledi:

“Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Devletimiz onlara şefkatli ellerini uzatmaya devam edecek. Afet bölgesine 960 çadır, 3 bin battaniye, 350 nevresim ve çarşaf, 900 yatak dağıtımını gerçekleştirdik. Evleri ağır hasarlı depremzedelere kira yardımı yapılacak. Yardım, yarından itibaren ilgili kurumlara aktarılacak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarında kullanılması için hazır olacak.”

Bölgede 127 askerin çadır kurma işlemlerine yardımcı olduğunu dile getiren Karahan, bölgede her gün 2 bin 500 kişilik yemek çıkarıldığını, aç ve açıkta kimseyi bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

TRT