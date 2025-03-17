Vali Akbıyık: Çanakkale Zaferi’ni Gururla Kutluyoruz

110. YILDÖNÜMÜNDE ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATIYORUZ

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti. Vali Akbıyık, “Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakarlık ve cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destan, aziz milletimizin şeref timsali, birlik ve beraberliğimizin en muazzam tezahürüdür” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Akbıyık, vatanın dört bir yanından gelen kahramanların omuz omuza vererek, yedi düvele meydan okuduğunu ifade etti. Kahraman askerlerin, modern orduları dize getirerek bağımsızlığa giden yolu kanlarıyla açtığını belirtti. “Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale’de elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir” dedi.

AZİM VE KARARLILIKLA YOLA DEVAM EDİYORUZ

Vali Akbıyık, Çanakkale ruhuyla bugün de vatan üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara ve millet için hain planlara karşı durduklarını ifade etti. “Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe nakşeden fedakar ecdadımızı, kahraman Mehmetçiğimizi, vatan, millet uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” diye ekledi.