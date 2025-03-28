Vali Akbıyık Kur’an Kursunu Ziyaret Etti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Hacı Ahmet Çiçek Akçaova Erkek Kur’an Kursu’nda İl Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada, Kur’an-ı Kerim eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelen Vali Akbıyık, iftar öncesi Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı’dan Kur’an Kursu’ndaki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Programın ardından öğrencilerle sohbet eden Vali Akbıyık, hafızlığın bireylere sunmuş olduğu ömür boyu rehberlik ve bereket kaynağı olduğunu dile getirdi.

HAFIZLIĞIN ÖNEMİNE VURGU

Vali Akbıyık, hafızlık eğitiminin kişilere önemli değerler kazandırdığını belirterek, bunların arasında sabır, azim ve irade gibi niteliklerin olduğunu ifade etti. Öğrencilerden, Kur’an’ın mesajını derinlemesine anlamalarını ve hayatlarında sürekli bir şekilde uygulamalarını talep etti. Ayrıca, kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekerek, “Benim en iyi dostum kitap. Sizin de en iyi dostunuz kitaplar olsun. Herkes bir kitap okusun ve bir arkadaşına da kitap okutmayı teşvik etsin” diyerek gençlere bu konuda tavsiyelerde bulundu.

GENÇLERE TAVSİYELER

Bu etkinlik, Muğla Valisi’nin gençlere yönelik destek ve ilgi gösterme amacını taşıyor. Vali Akbıyık, eğitimde kazanılan değerlerin ve alışkanlıkların bireylerin gelecekteki yaşamlarında büyük katkı sağladığını vurguladı. Özgüven geliştiren bu tür etkinlikler, gençlerin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyor.