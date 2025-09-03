Haberler

Vali Akbıyık, Milas Tarım Bölgesini İnceledi

İSTİHDAM SAĞLAYAN TARIM BÖLGESİNE İNCELEME

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas ilçesinde inşa edilmesi beklenen ve 1,500 kişilik istihdam sağlayacak olan Milas Topraksız Örtü Altı Organize Tarım Bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık’a, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Konuk da eşlik etti.

ÖNEMLİ BİR EKONOMİK MERKEZ OLACAK

Milas Avşar Mahallesi’nde kadınların yüzde 75’ini oluşturacağı belirtilen bu projeyle, Milas ilçesi aynı zamanda bölgenin sebze ve meyve tedarik merkezi olmaya aday. Vali Akbıyık, OSB’nin faaliyete geçmesiyle birlikte önemli bir istihdam olanakları sunacağına dikkat çekti.

MODERN ALT YAPISIYLA TARIM YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Topraksız tarım teknolojisi ile modern bir altyapıya sahip olması hedeflenen Milas Topraksız Örtü Altı Organize Tarım Bölgesi, araştırma-geliştirme (Ar-Ge), inovasyon merkezi, eğitim merkezi ve tarım yan kolları olan fide, gübre, sera malzemeleri ve ambalaj gibi unsurları da barındıracak şekilde planlanıyor.

Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirası Önemsiyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde gerçekleştirilen Uluslararası Keçe Çalıştayı, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası'nın korunması ve keçe geleneğinin devamlılığına dair sorunları ele aldı.
TdV Burs Programı Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, lisans ve lisansüstü öğrencileri için 2025-2026 eğitim dönemine yönelik burs başvurularının başladığını açıkladı. Son başvuru tarihi 26 Eylül.

