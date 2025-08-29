Vali Akbıyık, Pilot İçin Hastanede Ziyaret Gerçekleştirdi

DENİZLİ’DEKİ ORMAN YANGINI DÖNÜŞÜ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Denizli’nin Buldan ilçesindeki orman yangınından dönüş esnasında, teknik bir arıza nedeniyle Muğla’nın Yatağan ilçesine acil iniş yapan uçağın pilotunu hastanede ziyaret etti. Vali Akbıyık, “Allah’a şükür pilotumuzda hiçbir sıkıntı yok. Bir süre hastanemizde müşahede altında tutulacak” şeklinde bilgi verdi. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağı, akşam saat 19.30 sıralarında gerçekleşen teknik arıza nedeniyle Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiine boş bir araziye acil iniş yaptı.

İKİNCİ BİR MÜDAHALE GEREKTİ

Yapılan ihbar ardından, bölgeye arama ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan pilot Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bir süre hastanede müşahede altında tutulduğu aktarıldı. Vali Akbıyık, hastaneye gelerek pilotu ziyaret etti. Hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Öncelikle Orman Genel Müdürlüğümüze ve pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün 19.30 civarı Denizli Buldan ilçemizdeki orman yangınına müdahaleden dönen uçağımız, teknik bir arıza nedeniyle Yatağan ilçemize zorunlu iniş yapmak durumunda kaldı. Sert bir iniş yaptı. Allah’a şükür pilotumuzda hiçbir sıkıntı yok. Bir süre hastanemizde müşahede altında tutulacak. Milletimize çok geçmiş olsun” dedi.