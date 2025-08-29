Vali Akbıyık’tan Yangın Söndürme Uçağı Açıklaması

UÇAK KAZASI AÇIKLAMASI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazaya uğrayan uçağa dair bilgiler verdi. “Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır” dedi.

PİLOTUN DURUMU İYİ

Vali Akbıyık, pilotun sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti. “Alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesi bulunmamaktadır” ifadesini kullandı. Ayrıca, sert iniş sonrasında uçakta hasar meydana geldiğini vurgulayarak, “Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.