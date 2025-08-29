Vali Akbıyık’tan Yangın Uçağı Açıklaması

UÇAK KAZASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı meydana gelen arıza nedeni ile Yatağan ilçemiz Hacıbayramlar Mahallesi Sepetçi mevkiinde boş araziye acil iniş yapmıştır” dedi.

PİLOTUN SAĞLIĞI İYİ

Vali Akbıyık, pilotun sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini ve alınan ilk bilgilere göre hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. “Sert inişin etkisi ile uçakta da hasar meydana gelmiştir” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Vali, “Orman teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diyerek olayın önemine vurgu yaptı.