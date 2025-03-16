Vali Akbıyık, Yalıkavakspor’u Kutladı ve Destekledi

MUĞLA VALİSİ HENTBOL TAKIMIYLA BİR ARAYA GELDİ

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Hentbol Kadınlar Süper Lig temsilcisi Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri ve sporcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Kulübün faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Vali Akbıyık, yöneticilerle, antrenörlerle ve sporcularla sohbet etti. “Şampiyonluk hayali değil, şampiyonluk amacı olan” bir ekip olarak bu zamana kadar ligde namağlup mücadele eden takımı, antrenörleri ve yöneticileri tebrik etti.

KULÜBÜ DESTEKLEME DAVETİ

Takımın uyumunun yanı sıra moral ve motivasyonunun da yüksek düzeyde olduğunu belirten Vali Akbıyık, tüm sporseverleri bugün saat 17.00’de Menteşe Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak olan Kadınlar Süper Ligi Play-Off öncesi son maçında Muğla temsilcisi Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü’nü desteklemeye davet etti.