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Vali Akbıyık, Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti

VALİ AKBIYIK YARALILARI ZİYARET ETTİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris’te yaşanan depremin ardından hastanede yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Vali Akbıyık, İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Dağdelen, AFAD Genel Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile beraber, deprem sonucu yaralanan kişileri hastanede ziyaret etme fırsatı buldu.

HASTANEDEN BİLGİ ALINDI

Marmaris Devlet Hastanesi’ndeki ziyarette, Vali Akbıyık, 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle panik yaşayan yaralılarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, hastaların sağlık durumları hakkında doktorlardan detaylı bilgi aldı. Vali Akbıyık, bu ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

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