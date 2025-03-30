Vali Akkoyun Mardin’de Bayramlaştı

TUNCAY AKKOYUN BAYRAMLAŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak ile birlikte Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camii’nde kılınan bayram namazının ardından Mardinlilerle bayramlaşmayı gerçekleştirdi.

Namaz sonrası cami avlusunda vatandaşlarla sohbet eden Vali Akkoyun, bayramlarını kutladı. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Vali Akkoyun, “Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu. Programa katılan vatandaşlar da Vali Akkoyun ve beraberindeki heyete bayram tebriğinde bulunarak bu anlamlı günde kendileriyle bir araya gelmelerinin kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

– MARDİN