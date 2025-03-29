Vali Aksoy, Bayramlaşma Törenine Katıldı

VALİ HÜSEYİN AKSOY’UN BAYRAM KUTLAMALARI

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, vali yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Ramazan Bayramı vesilesiyle Eskişehir Valiliği’nde düzenlenen bayramlaşma töreni, dostluk ve kardeşlik duygularının ön planda olduğu bir atmosferde geçiyor.

BAYRAMIN ÖNEMİNE VURGU

Vali Aksoy, bayramların insanların arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörüyü pekiştirdiğini, mutlulukların paylaşıldığını, dargınların barıştığını ifade etti. Aksoy, bu özel günlerin milli ve manevi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Üzüntülerin yerini sevinçlerin almasını, kardeşlik ve dostluk bağlarının güçlenmesini dile getirdi.

HUZURLU BİR BAYRAM DİLEĞİ

Vali Hüseyin Aksoy, tüm personelin aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmesini arzuladı. Bu tür kutlamalar, birlik ve beraberliğin artırılmasına katkı sağlıyor.