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Vali Aksoy, Bilecik Valisi’ni Ziyaret Etti

ESKİŞEHİR VALİSİ BEBKA TOPLANTISINA KATILDI

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Haziran Ayı Yönetim Kurulu toplantısı için Bilecik’e gitti. Vali Aksoy, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atanan Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret etti. Aksoy, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’e “Yeni görevinin hayırlı olması” temennisinde bulundu.

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ziyaretlerin ardından BEBKA toplantısı gerçekleştirildi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında, diğer BEBKA üyeleri de katılarak çeşitli konular üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

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