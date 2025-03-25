Vali Aksoy’dan Kadir Gecesi Mesajı

Vali Aksoy, Kadir Gecesi’nde önemli mesaj verdi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Kadir Gecesi’ne dair bir mesaj paylaştı. Her yıl Ramazan ayının son 10 gününe girildiğinde, Kuran-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi İslam dünyası için büyük bir anlam taşıyor. Bu doğrultuda, Vali Aksoy, Kadir Gecesi’nin önemini vurgulamak amacıyla bir duyuru yaptı.

KADİR GECESİ’NİN GETİRDİĞİ SELAMET

Vali Aksoy, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Ramazan ayının sonlarında, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve İslam coğrafyalarını, bütün insanlığı kuşatmasını; yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum.” Bu mübarek gecenin, kalplerin kötülüklerden arınması ve manevi huzurun artması için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

MÜBAREK GECENİN FAYDALARI

Aksoy, mesajına devam ederek, “Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu geceden, onun feyz ve bereketinden tam anlamıyla yararlanmak, kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; Allah’tan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı’na eriştirmesini niyaz ediyorum.” dedi.