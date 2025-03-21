Vali Aksoy’dan Millilere Tebrik Mesajı

VALİ HÜSEYİN AKSOY’DAN TEBRİK
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan’ı 3-1 yenmesi sebebiyle sosyal medya üzerinden bir tebrik mesajı paylaştı. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu çerçevesinde gerçekleştirilen ilk maçında rakibini sahasında mağlup etti.
PAYLAŞIMDA KUTLAMA SÖZLERİ
Vali Aksoy, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Avrupa Uluslar Ligi B Grubu Play-Off ilk maçında Macaristan’ı 3-1 yenen A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum.” Bu tebrik, milli takımın başarısına duyulan destek ve heyecanı dile getiriyor.