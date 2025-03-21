Vali Aksoy’dan Millilere Tebrik Mesajı

Türkiye'de, Ocak ve Şubat 2025'te yeni kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1'lik bir azalma gözlemlendi. Şubat 2025'teki düşüş oranı ise yüzde 8,7 olarak kaydedildi.