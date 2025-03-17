Vali Aksoy’dan Şampiyon Sürmeneli’ye Tebrik

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sırbistan’da gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya elde eden Busenaz Sürmeneli’yi kutladı. Vali Aksoy, Sırbistan’ın Niş kentinde yapılan şampiyonada 66 kiloda altın madalya kazanan Busenaz’ı tebrik etti.

TEBRİKLER DOLU AÇIKLAMA

Vali Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Zafer dolu bir gece! Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu! Hatice Akbaş, Büşra Işıldar, Buse Naz Çakıroğlu’ndan gümüş madalya! Ringde tarih yazdınız, gurur verdiniz, tebrikler” ifadelerini kullandı.

ÜST ÜSTE BAŞARILAR

Şampiyonada 1 numaralı seri başı olan Busenaz, finalde Özbekistan’dan Navbakhor Khamidova’yı 5-0 yenerek altın madalyaya ulaştı. 26 yaşındaki milli boksör, 2019 ve 2022’den sonra 2025’te de dünya şampiyonu olarak üst üste 3. kez bu başarıyı elde etti. Busenaz’ın ayrıca Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları’nda da birer altın madalyası bulunuyor.